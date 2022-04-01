«Локомотив-Кубань» досрочно расторг контракт с американским форвардом

Американский тяжёлый форвард Грег Уиттингтон и «Локомотив-Кубань» приняли решение о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.



Уиттингтон пополнил ряды «Локомотива» перед началом сезона-2021/2022, став первым новичком команды. Его среднестатистические показатели в 9 матчах Единой лиги ВТБ составили 5,1 очка, 4,8 подбора, 1,2 перехвата за 21 минуту игрового времени. Статистика в 5 матчах Еврокубка – 5,2 очка и 5,4 подбора за 30 минут.



Ранее «Локомотив-Кубань» покинул другой американский форвард Стэнтон Кидд.



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