«Локомотив-Кубань» досрочно расторг контракт с американским форвардом
Поделиться
Американский тяжёлый форвард Грег Уиттингтон и «Локомотив-Кубань» приняли решение о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
Уиттингтон пополнил ряды «Локомотива» перед началом сезона-2021/2022, став первым новичком команды. Его среднестатистические показатели в 9 матчах Единой лиги ВТБ составили 5,1 очка, 4,8 подбора, 1,2 перехвата за 21 минуту игрового времени. Статистика в 5 матчах Еврокубка – 5,2 очка и 5,4 подбора за 30 минут.
Ранее «Локомотив-Кубань» покинул другой американский форвард Стэнтон Кидд.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по теме«Локомотив-Кубань» расторг контракт с легионером из США
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
13:13
-
12:54
-
11:57
-
11:12
-
10:39
-
09:47
-
08:54
-
08:37
-
06:03
-
05:40
-
00:59
- 31 марта 2022
-
23:56
-
22:57
-
21:26
-
21:15
-
20:29
-
19:26
-
18:50
-
18:01
-
16:28
-
15:22
-
14:34
-
13:03
-
12:58
-
11:59
-
09:35
-
08:59
-
07:55
-
06:29
-
05:30
-
04:31
-
02:32
-
00:53
-
00:01
- 30 марта 2022
-
22:52
Партнерский контент