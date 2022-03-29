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«Локомотив-Кубань» расторг контракт с легионером из США

«Локомотив-Кубань» расторг контракт с легионером из США
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«Локомотив-Кубань» и американский форвард Стэнтон Кидд приняли решение досрочно прекратить сотрудничество. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Кидд стал игроком «Локомотива-Кубань» в июле прошлого года, подписав с командой однолетний контракт. В 9 матчах Единой лиги ВТБ этого сезона он набирал в среднем 13,7 очка и совершал 4,7 подбора. В 10 матчах Еврокубка он показал следующую статистику: 9,0 очка и 3,0 подбора.

19 января в гостевом матче Еврокубка с «Андоррой» Кидд травмировал голеностоп и больше на площадке в этом сезоне не появлялся. За время карьеры выступал в чемпионатах Бельгии, Германии, Турции, Австралии, Израиля, а также в Национальной баскетбольной ассоциации.

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