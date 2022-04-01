Кайри Ирвинг — о матче с «Милуоки»: временами соперники действовали просто безрассудно

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выразил мнение, что баскетболисты «Милуоки Бакс» действовали безрассудно в некоторых эпизодах во время матча регулярного чемпионата НБА между их командами.



«Они играли довольно жёстко. Полагаю, в некоторых эпизодах они действовали довольно безрассудно, совершая много фолов. Таков уж их стиль. И всё-таки я считаю, что временами это было просто безрассудно», — приводит слова Ирвинга обозреватель Стефан Бонди в своём «твиттере».



Матч «Бруклина» и «Милуоки» завершился со счётом 120:119 в пользу баскетболистов «Бакс». В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» идёт на втором месте (48 побед в 76 встречах). «Бруклин» располагается на восьмом месте (40 побед в 77 матчах).

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