Никола Йокич снова вышел на первое место в рейтинге претендентов на награду MVP сезона

Официальный сайт НБА представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.



По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге занимает баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич, набирающий в среднем 26,5 очка, совершающий 13,6 подбора и отдающий 8,0 результативной передачи.



Второе место в рейтинге занял Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс», третьим стал баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.



Кроме того, в пятёрку сильнейших вошли игрок «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и баскетболист «Финикс Санз» Девин Букер.



Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в рейтинг не попали.



Топ-5 кандидатов на приз MVP по версии официального сайта НБА:



1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

5. Девин Букер («Финикс Санз»).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».