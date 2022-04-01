«Зенит» ищет замену Аарону Карверу

Санкт-петербургский «Зенит» ищет замену тяжёлому форварду Аарону Карверу, сообщает инсайдер Георге Заккас в своих социальных сетях. По информации источника, в настоящий момент клуб из Санкт-Петербурга ищет возможность для усиления в командах Единой лиги ВТБ, которые не попадают в плей-офф.



Аарон Карвер перешёл в «Зенит» в марте 2021 года из команды Суперлиги-1 «Новосибирск». Контракт с Карвером рассчитан до конца сезона.



В Единой лиге ВТБ Карвер провёл три матча, набирая в среднем 3,3 очка и совершая 5,0 подбора.



«Зенит» после 16 матчей занимает вторую позицию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 12 побед и четыре поражения. Возглавляет турнирную таблицу московский ЦСКА.