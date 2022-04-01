Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Барселону», «Бавария» оказалась сильнее «Црвены Звезды»

Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете переиграл «Барселону» в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шакилл Маккиссик, набравший 20 очков. В составе гостей 13 очков на свой счёт записал Сертач Шанлы.
В другом матче игрового дня испанская «Баскония» дома оказалась сильнее «Жальгириса». Встреча проходила в Витории (Испания) и завершилась со счётом 96:79 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стивен Эноч, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 20 очков набрал Лукас Лекавичюс.
В ещё одном матче игрового дня немецкая «Бавария» дома переиграла «Црвену Звезду». Встреча завершилась со счётом 82:57 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огастин Рабит, набравший 22 очка. В составе гостей площадки 12 очков на свой счёт записал Никола Калинич.
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