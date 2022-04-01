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Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Барселону», «Бавария» оказалась сильнее «Црвены Звезды»

Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Барселону», «Бавария» оказалась сильнее «Црвены Звезды»
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Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете переиграл «Барселону» в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:66. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шакилл Маккиссик, набравший 20 очков. В составе гостей 13 очков на свой счёт записал Сертач Шанлы.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» дома оказалась сильнее «Жальгириса». Встреча проходила в Витории (Испания) и завершилась со счётом 96:79 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стивен Эноч, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 20 очков набрал Лукас Лекавичюс.

В ещё одном матче игрового дня немецкая «Бавария» дома переиграла «Црвену Звезду». Встреча завершилась со счётом 82:57 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огастин Рабит, набравший 22 очка. В составе гостей площадки 12 очков на свой счёт записал Никола Калинич.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
01 апреля 2022, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
73 : 66
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Маккиссик - 20, Везенков - 13, Дорси - 9, Мартин - 8, Жан-Шарль - 7, Папаниколау - 6, Уолкап - 6, Принтезис - 4, Ларенцакис, Лунцис, Муоса, Эйси
Барселона: Шанлы - 13, Миротич - 11, Калатес - 7, Абринес - 6, Курич - 6, Хэйс - 6, Шмитс - 6, Лапровиттола - 3, Кайседо - 2, Мартинес - 2, Ннаджи - 2, Экзам - 2
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
96 : 79
Жальгирис
Каунас, Литва
Баскония: Эноч - 18, Гедрайтис - 17, Костелло - 15, Седекерскис - 11, Фонтеккио - 11, Маринкович - 10, Питерс - 10, Грейнджер - 2, Куруцс - 2, Баррера, Болдуин, Райэсте
Жальгирис: Лекавичюс - 20, Лукошюнас - 12, Ловернь - 10, Гиффей - 8, Милакнис - 8, Небо - 5, Улановас - 5, Уэбстер - 5, Кавано - 3, Миниотас - 3, Янкунас
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
01 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
82 : 57
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Рабит - 22, Томас - 16, Ярамаз - 12, Хиллиард - 9, Шишко - 8, Хантер - 6, Лучич - 5, Джордж - 4, Джедович, Обст, Радошевич, Ципсер
Црвена Звезда: Калинич - 12, Митрович - 11, Добрич - 8, Кузмич - 8, Иванович - 7, Уолтерс - 7, Лазаревич - 4, Topic, Давидовац, Маркович, Симонович, Уайт
Комментарии
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