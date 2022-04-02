Керр надеется на возвращение Стефена Карри к плей-офф

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр уверен, что лидер клуба Стефен Карри вернётся в строй к началу матчей плей-офф.



«Мы надеялись, что, возможно, ему удастся сыграть один или два матча в концовке регулярного чемпионата, но это оказалось маловероятно. В итоге всё обернулось так. Но я не беспокоюсь по его поводу», — приводит слова Стива Керра ESPN.



Напомним, Карри получил повреждение голеностопа во время матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». В середине второй четверти Маркус Смарт прыгнул ему в ноги, после чего лидер «воинов» не смог продолжить матч, получив травму голеностопа. У Карри было диагностировано растяжение связок левой стопы.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Западной конференции НБА.