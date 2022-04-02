Эксперт раскритиковал Леброна за игру в «самом большом матче «Лейкерс» в этом году»

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его игру в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:114).

«Леброн заканчивает самый большой матч «Лейкерс» в этом году эйр-боллом. Ему опять не удаётся переломить ход встречи. Джеймс не смог закрыть дверцу машины», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Леброн стал наиболее результативным игроком матча. На его счету 38 очков, 8 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться его одноклубнику – форварду Энтони Дэвису (23 очка, 12 подборов и 6 передач).



Самый значимый вклад в победу «Пеликанс» внёс защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, 7 подборов и 4 передачи.