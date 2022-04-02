Шакил О’Нил высказал позицию по нападению Уилла Смита на ведущего «Оскара»
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил высказался о скандальном инциденте с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока, произошедшем на церемонии вручения премии «Оскар-2022». За шутку в адрес жены Смитта Рок получил от него пощёчину.
«Нет, он не был неправ. Я сделал то же самое, когда я был женат. Не нужно этого искажать. Я не буду говорить о том, что я сделал, но поверьте мне, я делал то же самое раньше», — приводит слова Шакила Essentially Sports со ссылкой на его выступление в The Big Podcast with Shaq.
Ранее об инциденте мнением поделился легенда Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли.
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Новость по темеБаркли: Уилл Смит был на сто процентов неправ
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