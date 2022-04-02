«Жаждем вернуться на победный путь». Велимир Перасович — о матче УНИКСа и «Пармы»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».



«После двух поражений мы жаждем вернуться на победный путь и выиграть оставшиеся перед плей-офф матчи. Мы очень серьёзно готовимся и настраиваемся. Важно, чтобы новички поняли и приняли нашу философию. Они находятся с нами всего несколько дней, за которые многое изменилось как для них самих, так и для команды», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.



УНИКС и «Парма» сыграют завтра, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. В турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занимает третье место, имея в активе 12 побед в 16 матчах. «Парма» занимает шестое место (8 побед в 14 встречах).

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