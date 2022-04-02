Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Жаждем вернуться на победный путь». Велимир Перасович — о матче УНИКСа и «Пармы»

«Жаждем вернуться на победный путь». Велимир Перасович — о матче УНИКСа и «Пармы»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«После двух поражений мы жаждем вернуться на победный путь и выиграть оставшиеся перед плей-офф матчи. Мы очень серьёзно готовимся и настраиваемся. Важно, чтобы новички поняли и приняли нашу философию. Они находятся с нами всего несколько дней, за которые многое изменилось как для них самих, так и для команды», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

УНИКС и «Парма» сыграют завтра, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. В турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занимает третье место, имея в активе 12 побед в 16 матчах. «Парма» занимает шестое место (8 побед в 14 встречах).

Новость по теме
Айзея Канаан покинул УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022