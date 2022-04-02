Дончич: конечно, я могу стать новым лицом НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о возможности стать следующим лицом НБА.
«Конечно, я способен на это. Но мне нужно пройти долгий путь. Есть очень много вещей, которые я должен для этого сделать. Пока нахожусь далеко от этого», — цитирует Дончича Eurohoops.
В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.
В нынешнем сезоне Дончич набирает 28,6 очка, совершает 9,3 подбора и отдаёт 8,7 результативной передачи в среднем за матч.
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