«Даллас» заинтересован в переходе Руди Гобера

Инсайдер ESPN Тим Макмахон считает, что «Даллас Маверикс» может быть заинтересован в переходе центрового Руди Гобера из «Юты Джаз».



«У «Далласа» будет большой интерес к Руди Гоберу, если «Юта» сделает его доступным для обмена. Гобер также хотел бы поиграть с Лукой Дончичем», — написал Тим Макмахон в своих социальных сетях.



29-летний Гобер выступает за «Юту» с 2013 года, ранее он успел поиграть за французский клуб «Шоле». Со сборной Франции центровой выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, на ОИ-2020 вместе с национальной командой завоевал серебро.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Руди Гобер принял участие в 61 встрече, набирая в среднем 15,4 очка, совершая 14,6 подбора и отдавая 1,1 передачи.