Лонни Уокер: только сумасшедший будет разыгрывать Грега Поповича на 1 апреля

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Лонни Уокер заявил, что никогда не стал бы разыгрывать главного тренера команды Грега Поповича на 1 апреля.



«Он даже не любит поздравлений с днём рождения. Розыгрыш на 1 апреля? Я буду последним человеком, кто пойдёт на такое. Может быть, Келдон Джонсон, он сумасшедший. Только сумасшедшие будут делать это», — цитирует Уокера HoopsHype.



В качестве главного тренера «Сан-Антонио» Попович начал работу в 1996 году. За время карьеры американский специалист пять раз становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года. Не так давно Грег стал первым тренером в истории НБА, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.