Дэвис: настроены выиграть оставшиеся матчи и надеяться на удачу в остальном

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал нынешнее положение команды.
«Мы понимаем ситуацию, в которой мы находимся. Сейчас у меня повреждена нога, у Леброна Джеймса травма лодыжки, мы должны были сыграть в последнем матче. Конечно, в следующих пяти матчах мы также будем стараться контролировать всё, что в наших силах. Мы настроены выиграть оставшиеся матчи и надеяться на удачу в остальном. Мы проиграли матч с „Пеликанс“, но осталось ещё пять, в которых мы сделаем всё возможное. Надеюсь, что всё сложится в нашу пользу», — приводит слова Энтони Дэвиса Fadeaway World.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 77 матчах), «Сан-Антонио Спёрс» на 10-й позиции (32 победы в 77 встречах), «Нью-Орлеан» — на девятой (34 победы в 77 встречах).
- 3 апреля 2022
-
00:59
- 2 апреля 2022
-
23:45
-
22:52
-
21:59
-
20:56
-
19:56
-
19:03
-
17:54
-
16:58
-
15:55
-
15:20
-
14:47
-
13:40
-
12:32
-
11:21
-
10:17
-
09:37
-
08:13
-
05:29
-
05:15
-
00:59
- 1 апреля 2022
-
23:47
-
22:16
-
21:47
-
21:02
-
19:45
-
18:40
-
18:02
-
16:34
-
16:00
-
15:25
-
14:50
-
13:57
-
13:13
-
12:54