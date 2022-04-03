Дэвис: настроены выиграть оставшиеся матчи и надеяться на удачу в остальном

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал нынешнее положение команды.



«Мы понимаем ситуацию, в которой мы находимся. Сейчас у меня повреждена нога, у Леброна Джеймса травма лодыжки, мы должны были сыграть в последнем матче. Конечно, в следующих пяти матчах мы также будем стараться контролировать всё, что в наших силах. Мы настроены выиграть оставшиеся матчи и надеяться на удачу в остальном. Мы проиграли матч с „Пеликанс“, но осталось ещё пять, в которых мы сделаем всё возможное. Надеюсь, что всё сложится в нашу пользу», — приводит слова Энтони Дэвиса Fadeaway World.



В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 77 матчах), «Сан-Антонио Спёрс» на 10-й позиции (32 победы в 77 встречах), «Нью-Орлеан» — на девятой (34 победы в 77 встречах).