«Надеру задницу в стиле Уилла Смита». О’Нил рассказал о забавном эпизоде в парикмахерской

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил рассказал о забавном эпизоде, свидетелем которого он стал в парикмахерской.



«Сегодня утром я сходил в парикмахерскую, и в какой-то момент туда зашёл один парень. В общем он вошёл, а парикмахерская была полна народу. И вдруг один из парикмахеров говорит: «Если ты скажешь мне что-нибудь, я в стиле Уилла Смита надеру тебе задницу», — приводит слова Шакила Essentially Sports со ссылкой на The Big Podcast with Shaq.



Напомним, на 94-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», которая проходила в конце марта этого года, случился скандальный инцидент с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока. За шутку в адрес жены Смита Рок получил от него пощёчину.

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