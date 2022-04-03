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«Нижний Новгород» одержал уверенную победу в выездном матче Единой лиге ВТБ с «Астаной»

«Нижний Новгород» одержал уверенную победу в выездном матче Единой лиге ВТБ с «Астаной»
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«Нижний Новгород» добился победы в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником нижегородцев была «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 69:46 (9:9, 18:11, 25:18, 17:8) в пользу российского клуба.

Матч начался с упорной борьбы, однако уже во второй четверти инициативу стали забирать баскетболисты «Нижнего Новгорода». В дальнейшем гости лишь увеличивали отрыв и в итоге довели встречу до уверенной победы.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» сыграет с «Цмоки-Минск». Встреча пройдёт 6 апреля в Минске. Начало — в 19:00 по московскому времени. «Астана» 10 апреля примет московский ЦСКА. Начало матча запланировано на 12:00 мск.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
46 : 69
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Астана: Айткали, Бажин, Балашов, Гаврилов, Кэмпбелл, Литвиненко, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Спенсер, Тихоненко, Щербак
Нижний Новгород: Алексеев, Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Стребков, Торопов, Хвостов, Чадов
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