«Енисей» на выезде вырвал победу в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого саратовский «Автодор» принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча завершилась со счётом 80:79 (20:20, 25:15, 15:23, 20:21) в пользу гостей.



Команды начали встречу на равных. Но уже по итогам второй десятиминутки баскетболисты «Енисея» ушли в отрыв, обеспечив себе преимущество в 10 очков. В концовке третьей четверти, однако, хозяева сократили отставание до двух баллов. Определяющим стал заключительный игровой отрезок матча, более удачливыми в котором были игроки «Енисея».



В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Встреча пройдёт 17 апреля и начнётся в 13:00 мск. «Автодор» 10 апреля сыграет с УНИКСом. Матч пройдёт в Казани. Начало запланировано на 14:00 мск.