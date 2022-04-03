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«Енисей» на выезде вырвал победу в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» на выезде вырвал победу в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого саратовский «Автодор» принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча завершилась со счётом 80:79 (20:20, 25:15, 15:23, 20:21) в пользу гостей.

Команды начали встречу на равных. Но уже по итогам второй десятиминутки баскетболисты «Енисея» ушли в отрыв, обеспечив себе преимущество в 10 очков. В концовке третьей четверти, однако, хозяева сократили отставание до двух баллов. Определяющим стал заключительный игровой отрезок матча, более удачливыми в котором были игроки «Енисея».

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Встреча пройдёт 17 апреля и начнётся в 13:00 мск. «Автодор» 10 апреля сыграет с УНИКСом. Матч пройдёт в Казани. Начало запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
79 : 80
Енисей
Красноярск, Россия
Автодор: Иванов, Карванен, Квитковских, Колесников, Минченко, Михайловский, Петенев, Печкин, Пранаускис, Рейш, Сергеев
Енисей: Балашов, Викторов, Винник, Герасимов, Гудумак, Ершов, Митусов, Мотовилов, Сонько, Томпсон, Трушкин, Якушин
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