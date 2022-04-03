«Ещё один шаг к плей-офф». В «Нижнем Новгороде» отреагировали на победу над «Астаной»

И.о. главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» — 69:46.

«Рад победе нашей команды. Мы настраивались на тяжёлую игру с «Астаной». Соперник предпочитает достаточно жёсткий и агрессивный баскетбол в защите — мы это знали и старались ответить им тем же. План на этот матч сработал. Во второй половине игры нам удалось сделать то, что мы планировали, и забрать очень важную для нас победу. Мы сделали ещё один шаг к плей-офф Единой лиги ВТБ», — приводит слова Козина официальный сайт лиги.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» сыграет с «Цмоки-Минск». Встреча пройдёт 6 апреля в Минске. Начало — в 19:00 по московскому времени.