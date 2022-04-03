Главный тренер «Пармы» прокомментировал разгром от УНИКСа
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Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков высказался по поводу поражения в матче с УНИКСом в Единой лиге ВТБ.
«Сегодня нам преподнесли урок, как нужно подходить к матчу. Этим вечером нам не хватило настроя. Особенно в защите, что привело к ошибкам в нападении. Мы передерживали мяч, плохо использовали свои шансы и показали ужасный процент реализации бросков. После матча сказал игрокам, что каждому из нас необходимо заглянуть себе в голову», — приводит слова Шушакова официальный сайт лиги.
После этой победы казанская команда вышла на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 15 побед, четыре поражения. «Парма» идёт шестой — девять побед, семь поражений.
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