Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Пармы» прокомментировал разгром от УНИКСа

Главный тренер «Пармы» прокомментировал разгром от УНИКСа
Комментарии

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков высказался по поводу поражения в матче с УНИКСом в Единой лиге ВТБ.

«Сегодня нам преподнесли урок, как нужно подходить к матчу. Этим вечером нам не хватило настроя. Особенно в защите, что привело к ошибкам в нападении. Мы передерживали мяч, плохо использовали свои шансы и показали ужасный процент реализации бросков. После матча сказал игрокам, что каждому из нас необходимо заглянуть себе в голову», — приводит слова Шушакова официальный сайт лиги.

После этой победы казанская команда вышла на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 15 побед, четыре поражения. «Парма» идёт шестой — девять побед, семь поражений.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Перасович отреагировал на победу команды в матче с «Пармой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022