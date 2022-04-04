Президент Евролиги оценил шансы российских команд вернуться в турнир

Президент Евролиги Жорди Бертомеу сказал, что российским командам будет сложно вернуться в турнир, если политическая ситуация в стране не изменится.

«Пока рано об этом говорить. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Думаю, после «Финала четырёх» станет более понятно. Если ситуация останется такой же, как сейчас, российским командам будет очень сложно вернуться», — приводит слова Бертомеу Maxbetsport.

Напомним, в Евролиге приняли решение отстранить ЦСКА, «Зенит» и УНИКС от турнира и аннулировать их результаты в нынешнем сезоне. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.

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