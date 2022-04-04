Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Лейкерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 129:118.



Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич, который набрал 38 очков и 18 подборов. У «Лейкерс» выделился Энтони Дэвис – 28 очков. Расселл Уэстбрук заработал дабл-дабл (27 очков и 10 подборов).



Это шестое поражение подряд для «Лейкерс». До этого команда уступила «Даллас Маверик», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Юте Джаз» и «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» идут на одиннадцатой строчке в Западной конференции.

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