Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Лейкерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 129:118.
Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич, который набрал 38 очков и 18 подборов. У «Лейкерс» выделился Энтони Дэвис – 28 очков. Расселл Уэстбрук заработал дабл-дабл (27 очков и 10 подборов).
Это шестое поражение подряд для «Лейкерс». До этого команда уступила «Даллас Маверик», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Юте Джаз» и «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» идут на одиннадцатой строчке в Западной конференции.
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НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 129
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Уэстбрук - 27, Энтони - 17, Монк - 11, Брэдли - 10, Ховард - 8, Хортон-Такер - 7, Габриэль - 4, Джонсон - 3, Огастин - 3, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Нанн, Ривз, Эллингтон
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Бартон - 25, Гордон - 24, Казинс - 14, Рид - 10, Хиланд - 10, Моррис - 6, Грин - 2, Грин, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Форбс, Ховард, Чанчар
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