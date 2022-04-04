Никола Йокич: не хотим играть в плей-ин
Поделиться
Баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о настрое команды на оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА.
«Мы собираемся выиграть все оставшиеся встречи. Всё просто. У нас было поражение в матче с «Миннесотой», мы не хотим играть в плей-ин. Надеюсь, мы сможем выиграть достаточное количество матчей, чтобы остаться на шестом месте или подняться», — приводит слова Йокича Fadeaway World.
Накануне «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в матче одержал «Денвер» со счётом 129:118. Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич, который набрал 38 очков и сделал 18 подборов. У «Лейкерс» выделился Энтони Дэвис – 28 очков. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл (27 очков и 10 подборов).
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
18:35
-
18:00
-
16:22
-
14:04
-
13:53
-
12:03
-
11:08
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
08:54
-
07:43
-
07:00
-
05:07
-
03:35
-
01:20
-
00:59
- 3 апреля 2022
-
23:18
-
22:41
-
22:08
-
21:01
-
19:57
-
18:48
-
17:40
-
16:50
-
15:40
-
14:52
-
14:15
-
13:04
-
12:07
-
11:18
-
10:12
-
09:30
-
07:00
Партнерский контент