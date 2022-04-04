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Никола Йокич: не хотим играть в плей-ин

Никола Йокич: не хотим играть в плей-ин
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Баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о настрое команды на оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА.

«Мы собираемся выиграть все оставшиеся встречи. Всё просто. У нас было поражение в матче с «Миннесотой», мы не хотим играть в плей-ин. Надеюсь, мы сможем выиграть достаточное количество матчей, чтобы остаться на шестом месте или подняться», — приводит слова Йокича Fadeaway World.

Накануне «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Победу в матче одержал «Денвер» со счётом 129:118. Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич, который набрал 38 очков и сделал 18 подборов. У «Лейкерс» выделился Энтони Дэвис – 28 очков. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл (27 очков и 10 подборов).

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