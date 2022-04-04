«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» на домашней площадке принимал «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:75.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Джордан Мики, набравший 16 очков. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Джонатан Мотли.
«Зенит» одержал 13-ю победу в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с восемью победами и семью поражениями идёт на пятой позиции.
«Зенит» в следующем матче дома сыграет с «Цмоки-Минск», встреча состоится 13 апреля. «Локомотив-Кубань» 8 апреля сыграет с «Пармой».
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