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«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» на домашней площадке принимал «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:75.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Джордан Мики, набравший 16 очков. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Джонатан Мотли.

«Зенит» одержал 13-ю победу в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с восемью победами и семью поражениями идёт на пятой позиции.

«Зенит» в следующем матче дома сыграет с «Цмоки-Минск», встреча состоится 13 апреля. «Локомотив-Кубань» 8 апреля сыграет с «Пармой».

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
91 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зенит: Бэрон, Д. Кулагин, Захаров, Зубков, Карасёв, Карвер, Картер, Лойд, Мики, Моня, Пойтресс, Фридзон
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Ведищев, Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Макколум, Мартюк, Мотли, Паунич, Сычков, Щербенев
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