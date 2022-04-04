Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Спасибо всем фанатам, которые забили арену под завязку. Без них было бы сложно играть сегодня. В этой игре две команды с первой минуты показали высокий темп и старались его держать до конца матча. Нам удалось сделать разницу в счёте и одержать общую победу. Мы совершили ненужные потери мяча, которые были вызваны фолами в нападении. Также я недоволен игрой на подборе на своем щите. Команды верхней части турнирной таблицы ещё больше усилились, добавив по несколько игроков в свои ростеры. Мы же готовимся к «Цмоки-Минск» и к предстоящему плей-офф. Рады победе над таким серьёзным соперником, как «Локомотив-Кубань», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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