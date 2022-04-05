В финале NCAA произошёл самый крупный камбэк в истории
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Завершился финальный матч «Мартовского безумия», в котором встречались университеты Канзаса и Северной Каролины. Победу праздновали баскетболисты Канзаса, которые совершили камбэк со счёта -16, установив тем самым рекорд чемпионата по этому показателю в финалах. Итоговый счёт встречи — 72:69.
До этого рекорд принадлежал Лойоле, которая в 1963 году отыграла 15 очков отставания в матче с Цинциннати (60:58).
«Мы просто сплотились как семья, как команда, и сделали это в решающий момент. Мы вместе преодолеваем трудности. Мы преодолеваем невзгоды. Мы просто созданы для этого», — сказал Дэвид Маккормак, который набрал 4 последних очка Канзаса в игре.
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