Кевин Лав рассказал, как Леброн отреагировал на получение антипремии «Золотая малина»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав рассказал о реакции лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на получение антипремии «Золотая малина» за худшую актёрскую игру в фильме «Космический джем: Новое поколение».

«У нас есть общий чат, в котором состоит шесть игроков «Кавальерс» 2016 года. Когда Леброн получил «Золотую малину» за худшего актёра, мы послали ему сообщение, что считаем это довольно забавным. Но он сейчас всё воспринимает спокойно. Нет ничего такого, что можно было бы назвать запретным. У нас есть связь, которая никогда не прервётся. Я увижусь с этими парнями. В июне приглашу их на свадьбу», — приводит слова Лава Fansided.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».