Йеребко принял участие в медиадне ЦСКА
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Шведский баскетболист Юнас Йеребко, недавно заключивший контракт с ЦСКА до конца сезона-2021/2022, принял участие в медиадне армейской команды.
Публикация доступна на YouTube-канале ЦСКА.
Игрок расторг контракт с «Химками» в январе этого года. В сезоне-2020/2021 он провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи за игру. Шведский баскетболист выступал в «Химках» с августа 2019 года, и это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.
В США Йеребко успел поиграть за «Детройт Пистонс» (2009-2015), «Бостон Селтикс» (2015-2017), «Юту Джаз» (2017-2018) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2018-2019).
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