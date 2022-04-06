«Денвер» проиграл «Сан-Антонио», у Йокича – дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» со счётом 116:97.
Значительный вклад в успех гостей внёс Девин Васселл, который набрал 20 очков. Тре Джонс заработал дабл-дабл (14 очков и 10 передач). У «Денвера» выделился Никола Йокич – 41 очко и 17 подборов. Аарон Гордон заработал дабл-дабл (18 очков и 13 подборов).
В параллельном матче в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» провела игру с «Вашингтон Уизардс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 132:114.
Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Кристапс Порзингис, набравший 25 очков. Дэниэл Гэффорд заработал дабл-дабл (24 очка и 12 подборов). Лучше всех у «Миннесоты» выступил Карл-Энтони Таунс, у него 26 очков и 10 подборов.
Также «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» (98:94), «Чикаго Буллз» уступил «Милуоки Бакс» (106:127) и «Юта Джаз» выиграла у «Мемфис Гриззлиз» (121:115).
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