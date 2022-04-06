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«Денвер» проиграл «Сан-Антонио», у Йокича – дабл-дабл

«Денвер» проиграл «Сан-Антонио», у Йокича – дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» со счётом 116:97.

Значительный вклад в успех гостей внёс Девин Васселл, который набрал 20 очков. Тре Джонс заработал дабл-дабл (14 очков и 10 передач). У «Денвера» выделился Никола Йокич – 41 очко и 17 подборов. Аарон Гордон заработал дабл-дабл (18 очков и 13 подборов).

В параллельном матче в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» провела игру с «Вашингтон Уизардс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 132:114.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Кристапс Порзингис, набравший 25 очков. Дэниэл Гэффорд заработал дабл-дабл (24 очка и 12 подборов). Лучше всех у «Миннесоты» выступил Карл-Энтони Таунс, у него 26 очков и 10 подборов.

Также «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» (98:94), «Чикаго Буллз» уступил «Милуоки Бакс» (106:127) и «Юта Джаз» выиграла у «Мемфис Гриззлиз» (121:115).

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 132
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 26, Эдвардс - 18, Расселл - 17, Бисли - 14, Ноуэлл - 11, Принс - 11, Вандербилт - 8, Маклафлин - 5, Рид - 4, Беверли, Больмаро, Лейман, Макдэниелс, Найт, Окоги, Райт
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 25, Гэффорд - 24, Хатимура - 21, Авдия - 17, Кисперт - 13, Колдуэлл-Поуп - 13, Смит - 11, Саторански - 8, Schakel, Бил, Брайант, Гилл, Кузма, Кэри, Нето, Тодд, Уинстон
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Дерозан - 40, Уильямс - 18, Уайт - 13, Досунму - 9, Вучевич - 7, Грин - 7, Джонс - 6, Томпсон - 4, Брэдли - 2, Hill, Болл, Браун, Карузо, Кук, Лавин, Симонович, Томас
Милуоки Бакс: Лопес - 28, Миддлтон - 19, Адетокунбо - 18, Аллен - 13, Портис - 13, Мэттьюз - 11, Холидэй - 11, Хилл - 5, Мамукелашвили - 3, Адетокунбо - 2, Коннотон - 2, Нвора - 2, Wigginton, Бембри, Ибака, Картер
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 115
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Гобер - 22, Кларксон - 22, Митчелл - 20, Уайтсайд - 14, Богданович - 13, Конли - 13, Хаус - 9, О'Нил - 6, Гэй - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Монро, Пэскелл, Форрест, Эрнангомес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Джонс - 24, Бейн - 23, Мелтон - 11, Уильямс - 9, Андерсон - 8, Тиллман - 5, Кларк - 4, Адамс - 3, Альдама, Брукс, Калвер, Кончар, Морант, Пон, Терри, Тийе
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
98 : 94
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Оар - 24, Роби - 18, Калаицакис - 17, Крейчи - 11, Sarr - 10, Simpson - 10, Waters III - 8, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Маледон, Манн, Мускала, Покушевски, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Джонсон - 18, Браун - 17, Маклемор - 17, Ойбанкс - 14, Данн - 7, Эллеби - 6, Лозада - 5, Хьюз - 5, Блевинс - 3, Перри - 2, Williams, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд, Харт
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
97 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Гордон - 18, Бартон - 9, Риверс - 8, Хиланд - 7, Казинс - 4, Моррис - 4, Рид - 4, Форбс - 2, Грин, Грин, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард, Чанчар
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 20, Джонсон - 20, Ричардсон - 18, Джонс - 14, Пёлтль - 14, Коллинс - 13, Бэйтс-Диоп - 8, Уокер - 6, Примо - 3, Stewart Jr., Вудард, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Макдермотт, Мюррей, Уискэмп
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