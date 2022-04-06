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Гомельский выступил с заявлением о ситуации с флагом Украины на матче «Жальгириса»

Гомельский выступил с заявлением о ситуации с флагом Украины на матче «Жальгириса»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал об отношении к акции баскетболистов клуба «Жальгирис» перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Игроки литовской команды держали флаг Украины — сербские баскетболисты, напомним, присоединяться к акции отказались.

«Не хватило политического решения об отстранении российских клубов от Евролиги. Литовцы желают, чтобы весь мир разделял их убеждения, основанные на страхе перед Россией. Из тона моего ответа вы понимаете, что я, мягко говоря, осуждаю эту акцию литовских болельщиков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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