В УНИКСе отреагировали на решение баскетболистов «Црвены Звезды» не держать флаг Украины

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением о решении игроков «Црвены Звезды» не держать флаг Украины перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (98:103 ОТ).



«Правильно сделали. Думаю, скоро не только баскетболисты «Црвены Звезды» не будут присоединяться к таким акциям. Всё должно налаживаться, вставать на свои места. И спорт должен быть вне политики и политических заявлений.



Я читал, что в наш хоккей скоро вернутся легионеры — это правильно, и это радует. Им у нас хорошо, им нравится в России. Уверен, то же самое произойдёт и в баскетболе», — приводит слова Богачёва ТАСС.

«Жальгирис» занимает 15-е место в турнирной таблице Евролиги, имея восемь побед и 20 поражений. «Црвена Звезда» идёт 11-й — 11 побед, 16 поражений.

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