«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» и обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал «Нижний Новгород». Счёт встречи — 95:53 в пользу российской команды. Самым результативным игроком матча стал Антон Астапкович, который записал на свой счёт 19 очков.

Гости уже в первой четверти обеспечили себе крупное преимущество, позволив «Цмоки» за первые 10 минут игры набрать всего 4 очка, заработав при этом 29. Все остальные четверти также проходили под диктовку «Нижнего Новгорода», что в итоге привело к победе с разницей в 42 очка.

Благодаря этой победе «Нижний» оформил выход в плей-офф и ещё имеет теоретические шансы на шестое место.

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