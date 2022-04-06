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«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» и обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» победил «Цмоки-Минск» и обеспечил себе место в плей-офф Единой лиги ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал «Нижний Новгород». Счёт встречи — 95:53 в пользу российской команды. Самым результативным игроком матча стал Антон Астапкович, который записал на свой счёт 19 очков.

Гости уже в первой четверти обеспечили себе крупное преимущество, позволив «Цмоки» за первые 10 минут игры набрать всего 4 очка, заработав при этом 29. Все остальные четверти также проходили под диктовку «Нижнего Новгорода», что в итоге привело к победе с разницей в 42 очка.

Благодаря этой победе «Нижний» оформил выход в плей-офф и ещё имеет теоретические шансы на шестое место.

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
53 : 95
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Цмоки-Минск: Белянков, Близнюк, Борисевич, Васковцов, Дуду, Коратцов, Коско, Поролев, Стабровский, Стубеда, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
Нижний Новгород: Алексеев, Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Стребков, Торопов, Хвостов, Чадов
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