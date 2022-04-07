Отчим Зайона Уильямсона высказался по поводу будущего баскетболиста в «Нью-Орлеане»

Ли Андерсон, отчим звёздного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, опроверг слухи о том, что игрока не устраивает его нынешняя команда.

«Я не знаю, откуда взялись комментарии, слухи или недоразумения. Всегда кто-то ссылается на кого-то в лагере Зайона. И «источники говорят». Возле Зайона всего четыре источника. Мама Зайона. Это я. Это Ной. И это Зайон. Если это не исходило от одного из нас, то они не источники.



Мы никогда не передавали информацию кому-либо от имени Зайона. Если кто-нибудь может вернуться и сказать, что мы сказали это, мы не примем это во внимание. Мы наслаждаемся Новым Орлеаном. Зайон идёт на поправку и команда сделала очень хорошие приобретения. Мы думаем, что будущее здесь очень яркое», — приводит слова Андерсона Sports Illustrated.