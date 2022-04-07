Перкинс считает, что неудачный сезон никак не повлияет на наследие Леброна Джеймса
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Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что провальный сезон «Лос-Анджелес Лейкерс» никак не отразится на наследии их лидера, Леброна Джеймса.
«Леброну Джеймсу 37 лет. Неудачный сезон никак не повлияет на его наследие и претензии на звание величайшего игрока. Нулевое влияние. Хватит говорить на эту тему», — написал Перкинс в своих социальных сетях.
«Лос-Анджелес» лишился шансов на выход в плей-офф после поражения, которое калифорнийская команда потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз» (110:121). Для лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса пропуск плей-офф НБА станет уже четвёртым в карьере.
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