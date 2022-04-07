«Лейкерс» могут обменять Уэстбрука в «Шарлотт»

«Лос-Анджелес Лейкерс» может обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Шарлотт Хорнетс», сообщает инсайдер ESPN Марк Стейн.
«Инсайдеры лиги всё чаще называют «Шарлотт» как команду, за которой стоит следить в связи с возможным обменом Расселла Уэстбрука», — написал Стейн в своей колонке.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 79 матчах). Таким образом, клуб из Лос-Анджелеса лишился шансов даже на выход в плей-ин лиги.
Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.
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