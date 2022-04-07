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Российские сборные готовятся к международным турнирам независимо от вердикта ФИБА

Российские сборные готовятся к международным турнирам независимо от вердикта ФИБА
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На заседании объединённого тренерского совета РФБ было принято решение, что независимо от вердикта Международной федерации баскетбола в отношении российских сборных, который должен быть вынесен в середине мая, все команды пройдут подготовку к международным соревнованиям. На следующих заседаниях мужского и женского тренерского совета будут заслушаны кандидатуры тренеров, которые являются претендентами на пост старших тренеров резервных сборных России.

Напомним, 1 марта ФИБА отстранила все российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации. В середине мая организация вновь проведёт оценку ситуации на Украине и может пересмотреть своё решение.

В том случае если российские резервные команды получат разрешение участвовать в международных соревнованиях, будет проведена полноценная подготовка. Если по каким-либо причинам российские сборные не смогут принять участие в первенствах Европы и мира, будут организованы тренировочные лагеря и сборы для резервных команд.

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