«Олимпия Милан» обыграла АСВЕЛ в Евролиге

Закончился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором французский АСВЕЛ встречался с итальянской «Олимпией Милан». Встреча прошла на стадионе «Астробаль» в Виллербане и завершилась со счётом 81:80 (20:23, 20:18, 23:15, 18:24) в пользу гостей паркета.



Самым результативным в составе победителей стал Малькольм Дилэйни, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшую результативность в составе французского клуба продемонстрировал Дэвид Лайти, на счету которого 28 очков.



АСВЕЛ завершил выступление в регулярном чемпионате Евролиги. На счету команды восемь побед и 20 поражений. Команда из Виллербана занимает 14-е место в турнирной таблице. «Олимпия Милан» также закончила выступление в регулярном чемпионате, заработав путёвку в плей-офф турнира.

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