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«Олимпия Милан» обыграла АСВЕЛ в Евролиге

«Олимпия Милан» обыграла АСВЕЛ в Евролиге
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Закончился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором французский АСВЕЛ встречался с итальянской «Олимпией Милан». Встреча прошла на стадионе «Астробаль» в Виллербане и завершилась со счётом 81:80 (20:23, 20:18, 23:15, 18:24) в пользу гостей паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Малькольм Дилэйни, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшую результативность в составе французского клуба продемонстрировал Дэвид Лайти, на счету которого 28 очков.

АСВЕЛ завершил выступление в регулярном чемпионате Евролиги. На счету команды восемь побед и 20 поражений. Команда из Виллербана занимает 14-е место в турнирной таблице. «Олимпия Милан» также закончила выступление в регулярном чемпионате, заработав путёвку в плей-офф турнира.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
80 : 81
Олимпия Милан
Милан, Италия
АСВЕЛ: Лайти - 28, Вембаньяма - 18, Адетокунбо - 11, Джонс - 10, Окобо - 7, Фалл - 4, Дьо - 2, Гист, Лякомб, Осетковски, Стразель, Ховард
Олимпия Милан: Дилэйни - 24, Бальдассо - 13, Холл - 11, Хайнс - 8, Альвити - 7, Бентил - 7, Грант - 7, Риччи - 2, Мелли - 1, Тарчевски - 1, Билига

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