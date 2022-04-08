49 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:121.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 49 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал Келдон Джонсон, набрав 20 очков. Якоб Пёлтль оформил дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов.

Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу за последние четыре матча. «Сан-Антонио» прервал трёхматчевую победную серию.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 127:94.