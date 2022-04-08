49 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:121.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 49 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.
В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал Келдон Джонсон, набрав 20 очков. Якоб Пёлтль оформил дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов.
Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу за последние четыре матча. «Сан-Антонио» прервал трёхматчевую победную серию.
В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 127:94.
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 121
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 49, Таунс - 21, Бисли - 11, Ноуэлл - 11, Макдэниелс - 10, Беверли - 8, Маклафлин - 8, Вандербилт - 6, Рид - 3, Больмаро, Лейман, Монро, Найт, Окоги, Принс, Райт, Расселл
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 20, Васселл - 18, Пёлтль - 15, Бэйтс-Диоп - 14, Джонс - 14, Коллинс - 13, Примо - 12, Ричардсон - 11, Лэнгфорд - 3, Уискэмп - 1, Stewart Jr., Вудард, Кейкок, Ландейл, Макдермотт, Мюррей, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 94
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 23, Эрнангомес - 17, Валанчюнас - 14, Мёрфи - 12, Нэнс - 12, Хэйс - 11, Джонс - 9, Харпер - 8, Альварадо - 7, Грэм - 6, Снелл - 5, Маршалл - 3, Ингрэм, Кларк, Льюис, Темпл, Уильямсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Ойбанкс - 20, Эллеби - 17, Перри - 15, Лозада - 11, Маклемор - 9, Джонсон - 6, Williams - 5, Браун - 4, Блевинс - 3, Данн - 2, Хьюз - 2, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд, Харт
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