Шарунас Ясикявичюс: СССР отрезал Литве доступ ко всему

Главный тренер баскетбольного клуба «Барселона», литовец Шарунас Ясикявичюс вспомнил о трудностях после выхода Литвы из состава СССР.



«Вначале было очень сложно, потому что, когда мы стали независимым государством, СССР отрезал нам доступ ко всему, что до этого было таким привычным: еде, питью, газу. После этого мне посчастливилось прожить в своей стране восемь или девять лет, и признаюсь, мы все в восторге от того, как Литва развивается. Нам очень повезло быть независимыми, иметь демократию и самостоятельно вершить свою судьбу», — приводит слова Ясикявичюса издание Sportklub.rs со ссылкой на El Matí de Catalunya Radio.



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