«Мы чувствуем угрозу». Ясикявичюс выступил против возвращения российских команд в Евролигу

Главный тренер баскетбольного клуба «Барселона» Шарунас Ясикявичюс рассказал, что он не хочет, чтобы российским командам разрешили выступать в следующем сезоне Евролиги.

«Страна-агрессор не должна быть допущена к возвращению в Евролигу. Я литовец, и у меня твёрдая точка зрения на этот вопрос. Мне было бы трудно видеть их в Евролиге. Мы выросли в Советском Союзе и понимаем, что здесь происходит. Мы, литовцы, постоянно чувствуем угрозу. Мы не можем спокойно наблюдать за этой ситуацией», — приводит слова Ясикявичюса sportas.lt.

Напомним, в Евролиге приняли решение отстранить ЦСКА, «Зенит» и УНИКС от турнира и аннулировать их результаты в нынешнем сезоне. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.



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