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Гомельский рассказал, что возмутило его в ситуации с флагом Украины на матче «Жальгириса»

Гомельский рассказал, что возмутило его в ситуации с флагом Украины на матче «Жальгириса»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, что конкретно его возмутило в ситуации с клубом «Жальгирис», игроки которого держали украинский флаг перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Меня возмутила не акция, а реакция болельщиков в «Жальгирис-Арене» на отказ игроков «Црвены Звезды» держать флаг Украины», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать флаг Украины, из-за чего в их адрес со стороны болельщиков «Жальгириса» последовал громкий свист. Сам матч закончился со счётом 103:98 ОТ в пользу литовцев.

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