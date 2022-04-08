Гомельский рассказал, что возмутило его в ситуации с флагом Украины на матче «Жальгириса»
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, что конкретно его возмутило в ситуации с клубом «Жальгирис», игроки которого держали украинский флаг перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».
«Меня возмутила не акция, а реакция болельщиков в «Жальгирис-Арене» на отказ игроков «Црвены Звезды» держать флаг Украины», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать флаг Украины, из-за чего в их адрес со стороны болельщиков «Жальгириса» последовал громкий свист. Сам матч закончился со счётом 103:98 ОТ в пользу литовцев.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
15:41
-
15:04
-
14:16
-
13:34
-
12:48
-
12:02
-
11:32
-
10:35
-
09:33
-
08:53
-
07:42
-
07:32
-
05:40
-
04:59
-
00:53
-
00:01
- 7 апреля 2022
-
22:57
-
21:56
-
20:03
-
18:51
-
17:59
-
15:59
-
14:58
-
13:49
-
12:28
-
12:00
-
10:56
-
09:25
-
08:08
-
06:23
-
04:32
-
00:51
- 6 апреля 2022
-
23:55
-
22:26
-
21:45
Партнерский контент