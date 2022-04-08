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Новичок ЦСКА Йеребко — об опыте в НБА: сдержать Коби Брайанта было сложнее всего

Новичок ЦСКА Йеребко — об опыте в НБА: сдержать Коби Брайанта было сложнее всего
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Шведский новичок московского ЦСКА Юнас Йеребко вспомнил о своём выступлении в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне довелось встречаться на площадке со многими крутыми баскетболистами. Первым на ум, конечно, приходит Коби. Ещё Кевин Дюрант, Леброн, Кармело Энтони — в НБА много ребят, которых практически невозможно было остановить один на один. Но сдержать Коби было сложнее всего. В какой бы точке площадки ты с ним ни встречался, работа ног у него была потрясающая, невероятная», — сказал Йеребко на официальном канале ЦСКА в YouTube.

В НБА Йеребко выступал за такие клубы, как «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

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