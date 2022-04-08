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«Было много вариантов». Юнас Йеребко объяснил, почему выбрал ЦСКА

«Было много вариантов». Юнас Йеребко объяснил, почему выбрал ЦСКА
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Новичок московского ЦСКА Юнас Йеребко прокомментировал подписание контракта с армейцами. По словам Йеребко, на его выбор повлиял тот факт, что он играл с ЦСКА раньше и знает силу этой команды.

«После ситуации с «Химками» в прошлом сезоне баскетбол не был моим приоритетом. Я давно не виделся с семьёй. Недавно как раз у меня родился сын, а летом было много вариантов продолжения карьеры, но я предпочёл их не использовать, а попробовать вернуться в НБА. С этим не получилось, тогда я решил подождать другого хорошего предложения, и мне позвонили из ЦСКА.

Здорово вернуться в Москву, снова поиграть с Алексеем Шведом и поработать с тренером Итудисом — стать частью очень сильной команды. А в её силе я мог убедиться лично, когда играл с ней», — сказал Йеребко на официальном канале ЦСКА в YouTube.

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