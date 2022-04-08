«Было много вариантов». Юнас Йеребко объяснил, почему выбрал ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Юнас Йеребко прокомментировал подписание контракта с армейцами. По словам Йеребко, на его выбор повлиял тот факт, что он играл с ЦСКА раньше и знает силу этой команды.
«После ситуации с «Химками» в прошлом сезоне баскетбол не был моим приоритетом. Я давно не виделся с семьёй. Недавно как раз у меня родился сын, а летом было много вариантов продолжения карьеры, но я предпочёл их не использовать, а попробовать вернуться в НБА. С этим не получилось, тогда я решил подождать другого хорошего предложения, и мне позвонили из ЦСКА.
Здорово вернуться в Москву, снова поиграть с Алексеем Шведом и поработать с тренером Итудисом — стать частью очень сильной команды. А в её силе я мог убедиться лично, когда играл с ней», — сказал Йеребко на официальном канале ЦСКА в YouTube.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
14:16
-
13:34
-
12:48
-
12:02
-
11:32
-
10:35
-
09:33
-
08:53
-
07:42
-
07:32
-
05:40
-
04:59
-
00:53
-
00:01
- 7 апреля 2022
-
22:57
-
21:56
-
20:03
-
18:51
-
17:59
-
15:59
-
14:58
-
13:49
-
12:28
-
12:00
-
10:56
-
09:25
-
08:08
-
06:23
-
04:32
-
00:51
- 6 апреля 2022
-
23:55
-
22:26
-
21:45
-
20:59
-
19:17