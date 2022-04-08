Сайт ЦСКА получил новый адрес. Домен cskabasket.com был заблокирован

Московский ЦСКА сообщил о изменении в адресе официального сайта команды. Как сообщили в клубе, их сайт на международном домене «com» был заблокирован по неизвестной причине.



«Наш официальный сайт теперь доступен по адресу cskabasket.ru. Пока по не зависящим от нас причинам домен cskabasket.com заблокирован регистратором, и мы предпринимаем все меры для его скорейшей разблокировки», — гласит сообщение пресс-службы московского клуба.



Напомним, ранее в Евролиге приняли решение отстранить ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, а также аннулировать их результаты. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.



ФИБА в свою очередь отстранила от участия в международных соревнованиях под своей эгидой все клубы и национальную сборную.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».