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Сайт ЦСКА получил новый адрес. Домен cskabasket.com был заблокирован

Сайт ЦСКА получил новый адрес. Домен cskabasket.com был заблокирован
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Московский ЦСКА сообщил о изменении в адресе официального сайта команды. Как сообщили в клубе, их сайт на международном домене «com» был заблокирован по неизвестной причине.

«Наш официальный сайт теперь доступен по адресу cskabasket.ru. Пока по не зависящим от нас причинам домен cskabasket.com заблокирован регистратором, и мы предпринимаем все меры для его скорейшей разблокировки», — гласит сообщение пресс-службы московского клуба.

Напомним, ранее в Евролиге приняли решение отстранить ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, а также аннулировать их результаты. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.

ФИБА в свою очередь отстранила от участия в международных соревнованиях под своей эгидой все клубы и национальную сборную.

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