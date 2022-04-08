Баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с литовским форвардом Миндаугасом Кузминскасом, сообщает официальный сайт команды. Стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта по согласию сторон.



Литовский форвард присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За это время он принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,0 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,7 передачи. В Евролиге на счету литовца 22 встречи, в которых он в среднем набирал 5,0 очка, совершал 2,0 подбора и отдавал 0,3 результативной передачи.



Напомним, в конце марта Евролига приняла решение об отстранении ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа от турнира и аннулировала их результаты в регулярном чемпионате сзеона-2021/2022.

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