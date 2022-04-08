Баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с литовским форвардом Миндаугасом Кузминскасом, сообщает официальный сайт команды. Стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта по согласию сторон.
Литовский форвард присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За это время он принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,0 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,7 передачи. В Евролиге на счету литовца 22 встречи, в которых он в среднем набирал 5,0 очка, совершал 2,0 подбора и отдавал 0,3 результативной передачи.
Напомним, в конце марта Евролига приняла решение об отстранении ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа от турнира и аннулировала их результаты в регулярном чемпионате сзеона-2021/2022.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
21:57
-
20:47
-
19:07
-
18:02
-
16:54
-
15:41
-
15:04
-
14:16
-
13:34
-
12:48
-
12:02
-
11:32
-
10:35
-
09:33
-
08:53
-
07:42
-
07:32
-
05:40
-
04:59
-
00:53
-
00:01
- 7 апреля 2022
-
22:57
-
21:56
-
20:03
-
18:51
-
17:59
-
15:59
-
14:58
-
13:49
-
12:28
-
12:00
-
10:56
-
09:25
-
08:08
-
06:23