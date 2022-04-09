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«Милуоки» в гостях разгромил «Детройт», «Вашингтон» дома уступил «Никс»

«Милуоки» в гостях разгромил «Детройт», «Вашингтон» дома уступил «Никс»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 131:101, которая стала для них третьей кряду.

Самый значимый вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 8 передач. В составе «Детройта» лучшую результативность продемонстрировал защитник Родни Макгрудер – 26 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Напомним, «Милуоки Бакс» (51-30) идёт вторым в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Детройт Пистонс» предпоследним, 14-м.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
101 : 131
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Макгрудер - 26, Бей - 20, Олиник - 17, Каннингем - 14, Хейз - 6, Key - 5, Стюарт - 5, Эдвардс - 5, Джексон - 3, Багли III, Гарза, Грант, Джозеф, Диалло, Ли, Ливерс, Пикетт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лопес - 17, Миддлтон - 15, Коннотон - 10, Хилл - 10, Холидэй - 10, Мэттьюз - 9, Ибака - 8, Портис - 8, Адетокунбо - 6, Картер - 3, Wigginton - 2, Мамукелашвили - 2, Нвора - 1, Аллен, Вильдоса, Такер

В параллельных матчах «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Нью-Йорк Никс» (92:114), а «Торонто Рэпторс» переиграл «Хьюстон Рокетс» (117:105).

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
92 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 21, Нето - 14, Авдия - 11, Гэффорд - 9, Кисперт - 8, Смит - 7, Schakel - 5, Гилл - 4, Саторански - 4, Тодд - 4, Уинстон - 4, Кэри - 1, Бил, Брайант, Колдуэлл-Поуп, Кузма, Порзингис
Нью-Йорк Никс: Топпин - 35, Куикли - 23, Фурнье - 17, Барретт - 14, Гибсон - 10, Бёркс - 6, Симс - 6, Макбрайд - 3, Hunt, Арчидиаконоу, Гримс, Ноэль, Реддиш, Робинсон, Роуз, Рэндл, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
117 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 29, Трент-мл. - 26, Барнс - 16, Янг - 14, Ачиува - 8, Берч - 8, Буше - 6, Ватанабэ - 3, Шампани - 3, Брукс - 2, Флинн - 2, Ануноби, Бонга, Бэнтон, Ванвлит, Джонсон, Михайлюк
Хьюстон Рокетс: Портер - 35, Кристофер - 20, Шенгюн - 17, Тэйт - 12, Мэтьюз - 9, Грин - 8, Гаруба - 5, Мартин - 5, Никс - 4, Queen, Вуд, Гордон, Лэмб, Нваба, Уолл, Фернанду, Шрёдер
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