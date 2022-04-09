«Милуоки» в гостях разгромил «Детройт», «Вашингтон» дома уступил «Никс»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 131:101, которая стала для них третьей кряду.
Самый значимый вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 8 передач. В составе «Детройта» лучшую результативность продемонстрировал защитник Родни Макгрудер – 26 очков, 3 подбора и 2 передачи.
Напомним, «Милуоки Бакс» (51-30) идёт вторым в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Детройт Пистонс» предпоследним, 14-м.
В параллельных матчах «Вашингтон Уизардс» дома уступил «Нью-Йорк Никс» (92:114), а «Торонто Рэпторс» переиграл «Хьюстон Рокетс» (117:105).
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