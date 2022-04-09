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Леброн Джеймс отреагировал на то, что выбыл до конца сезона НБА

Леброн Джеймс отреагировал на то, что выбыл до конца сезона НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о досрочном завершении сезона. Джеймс не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее сообщалось, что игрок продолжает восстановление после растяжения связок голеностопного сустава.

«Я ценю это и люблю вас всех! В этом сезоне я сделал всё, что мог! Увидимся снова осенью», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

37-летний форвард получил растяжение связок левого голеностопа в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс» 27 марта. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

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Леброн Джеймс выбыл до конца сезона НБА
Комментарии
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