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«Лейкерс» подпишут контракт с 23-летним новичком года в G-лиге

«Лейкерс» подпишут контракт с 23-летним новичком года в G-лиге
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«Лос-Анджелес Лейкерс» намерен подписать двусторонний контракт с защитником Мэком Макклангом. Об этом, ссылаясь на источники, рассказал в своём «твиттере» известный инсайдер Шэмс Чарания.

23-летний Маккланг большую часть сезона-2021/2022 провёл в G-лиге, где был признан лучшим новичком сезона.
Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф нынешнего сезона НБА после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Лидер клуба Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.

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