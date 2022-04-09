«Реал» исключил из состава сразу двух игроков

Мадридский «Реал» исключил из своего состава разыгрывающего Томаса Эртеля и форварда Трея Томпкинса, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Карлос Блас.



По словам главного тренера команды Пабло Ласо, решение об отстранении игроков принадлежало ему. Ранее сообщалось, что «Реал» был крайне недоволен поведением Томаса Эртеля. О причинах такого заявления не сообщалось.



Эртель по ходу прошлого сезона досрочно покинул состав каталонской «Барселоны». В нынешнем розыгрыше Евролиги француз набирает в среднем 9,0 очка, совершает 2,4 подбора и отдаёт 4,6 результативной передачи.



Томпкинс принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата Евролиги, в которых в среднем набирал 5,3 очка и совершал 2,1 подбора.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».