Сотрудник «Лейкерс» рассказал о конфликте Уэстбрука с главным тренером команды Вогелем

Один из сотрудников «Лос-Анджелес Лейкерс» рассказал подробности о конфликте между главным тренером команды Фрэнком Вогелем и разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.



«Расселл не уважал Фрэнка с самого первого дня. Когда Фрэнк сказал, что любой игрок после подбора может перевести мяч на другую половину, а сейчас именно так играют в НБА, Расс ответил: «Нет, я разыгрывающий. Дайте мне мяч и убегайте». На это Вогель ответил: «Нет, у нас есть Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, Малик Монк. У нас есть Леброн, Энтони Дэвис. Они все могут разыгрывать». Расселл упёрся, ответив: «Нет, я разыгрывающий. Оставьте мне это дерьмо и убирайтесь с дороги», — цитирует анонимный источник Los Angeles Times.

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