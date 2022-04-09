Сотрудник «Лейкерс» рассказал о конфликте Уэстбрука с главным тренером команды Вогелем

Один из сотрудников «Лос-Анджелес Лейкерс» рассказал подробности о конфликте между главным тренером команды Фрэнком Вогелем и разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.
«Расселл не уважал Фрэнка с самого первого дня. Когда Фрэнк сказал, что любой игрок после подбора может перевести мяч на другую половину, а сейчас именно так играют в НБА, Расс ответил: «Нет, я разыгрывающий. Дайте мне мяч и убегайте». На это Вогель ответил: «Нет, у нас есть Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, Малик Монк. У нас есть Леброн, Энтони Дэвис. Они все могут разыгрывать». Расселл упёрся, ответив: «Нет, я разыгрывающий. Оставьте мне это дерьмо и убирайтесь с дороги», — цитирует анонимный источник Los Angeles Times.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 9 апреля 2022
-
21:43
-
21:03
-
20:01
-
18:58
-
17:57
-
15:34
-
14:34
-
13:34
-
12:37
-
11:53
-
11:48
-
10:14
-
09:47
-
08:37
-
08:12
-
05:33
-
04:56
-
04:00
-
02:25
-
00:27
-
00:07
- 8 апреля 2022
-
22:54
-
21:57
-
20:47
-
19:07
-
18:02
-
16:54
-
15:41
-
15:04
-
14:16
-
13:34
-
12:48
-
12:02
-
11:32
-
10:35