Источник: Лоренцо Браун вернулся в расположение УНИКСа
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Атакующий защитник УНИКСа Лоренцо Браун вернулся в расположение клуба, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Американский игрок покидал расположение клуба из-за ситуации на Украине.
В нынешнем сезоне на счету Лоренцо Брауна девять матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в которых он в среднем набирал 13,4 очка, отдавал 4,9 результативной передачи и совершал 3,0 подбора.
Контракт с Лоренцо Брауном был подписан казанским клубом перед стартом сезона-2021/2022. Игрок перешёл в российскую команду из турецкого «Фенербахче». Контракт Брауна с УНИКСом истекает по окончании нынешнего сезона.
Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб не намерен отпускать легионеров без компенсации.
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